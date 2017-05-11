قبل صدام «كارديف».. تاريخ اليوفي والريال في نهائي دوري الأبطال

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صعد ريال مدريد الإسباني بعد أن تغلب على نظيره أتلتيكو مدريد ذهابًا في سانتياجو برنابيو بثلاثة نظيفة، فيما خسر إيابًا بهدفين لهدف في فيسنتي كالديرون، بينما تأهل يوفنتوس الإيطالي بعد تغلبه على موناكو الفرنسي، بهدفين نظيفين ذهاباً في ملعب لويس الثاني، وبهدفين لهدف إيابًا بملعب يوفنتوس أرينا.

ويخوض الثنائي يوفنتوس حامل اللقب مرتين، وريال مدريد الفائز بالماسبقة العريقة 11 مرة، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، في العاصمة الويلزية كارديف في الثالث من يونيو 2017 بملعب ميلينيوم، ويتمتع البيانكونيري بتاريخ سيء مع نهائي دوري الأبطال حيث وصل 6 مرات وخسر 4، فيما وصل الملكي في 14 مناسبة خسر 3 فقط.

وفيما يلي يستعرض "التحرير" تاريخ يوفنتوس وريال مدريد مع نهائي دوري الأبطال:

يوفنتوس

1972-1973: أياكس 1-0 يوفنتوس

في أول نهائي له خسر يوفنتوس أمام أياكس بهدف نظيف عن طريق جوني ريب في الدقيقة الخامسة، في المباراة التي أقيمت بملعب النجم الأحمر في بلغراد عاصمة صربيا، وانتظر البيانكونيري 23 عامًا للإنتقام.

1982-1983: هامبورج 1-0 يوفنتوس

للمرة الثانية بنفس الطريقة تلقي يوفنتوس الخاسرة من هامبورج بهدف نظيف عن طريق فيلكيس ماجات في الدقيقة 9، في المباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي في آثينا.

1984-1985 : يوفنتوس 1-0 ليفربول

فاز أخيرًا يوفنتوس بأول لقب له بتاريخه على مستوى هذه المسابقة في نهائي جمعه مع حامل اللقب ليفربول، وبتحقيق النادي الإيطالي هذه البطولة والتي سبقها بتحقيقه بطولة كأس الاتحاد الأوروبي 1976–77، وثم كأس الكؤوس الأوروبية 1983–84، أصبح أول ناد يحقق الثلاث بطولات الرئيسية في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وحصل على لوح يويفا التذكاري.

وشهدت أحداث كارثة ملعب هيسل، وبعد تلك الكارثة تم منع جميع الأندية الإنجليزية من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة خمس سنوات، باستثناء ليفربول الذي تم منعه 6 سنوات بسبب تحميل جماهيره المسؤولية المطلقة لأحداث الكارثة.

1995-1996: يوفنتوس 1-1 أياكس (يوفنتوس يفوز 4-2 بركلات الترجيح)

لعبت المباراة بتاريخ 22 مايو 1996 بالملعب الأولمبي في روما، وجمعت بين يوفنتوس ونادي أياكس، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل 1–1 بالرغم من تمديدها لأشواط إضافية، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل والتي حسمها يوفنتوس 4–2 لصالحه ليكون اللقب الثاني له بتاريخ المسابقة ويثأر اليوفي لهزيمته في نهائي 1972-1973.

1996-1997: بوروسيا دورتموند 3-1 يوفنتوس

لعبت المباراة في ملعب الملعب الأولمبي بمدينة ميونخ الألمانية بين بوروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس، وانتهت بفوز دورتموند بنتيجة 3–1.

1997-1998: يوفنتوس 0-1 ريال مدريد

يُعتبر هذا النهائي الذي جرى النهائي في أمستردام في هولندا يوم 20 مايو 1998، هو النهائي رقم 43 في تاريخ البطولة، والنهائي رقم 6 في نظامها الحديث، ووصل ريال مدريد إلى النهائي بعد غياب دام 17 عاماً مُنذ النهائي الأخير له في عام 1981،ووصل يوفنتوس وصل إلى النهائي الثالث له على التوالي وهو الفريق الثاني الذي يحقق ذلك في نظام البطولة الحديث بعد نادي ميلان، كما كان هذا النهائي هو النهائي السادس الذي يجمع بين نادي إيطالي وإسباني، بعد النهائيات أعوام 1957، 1958، 1964، 1992، 1994.

وفاز بهذا النهائي (الملكي بنتيجة 1-0) مُنذ 32 عاماً عندما حقق آخر لقبٍ له في عام 1966، ويُعتبر اللاعب بريدراج مياتوفيتش الذي سجل هدف الحسم في النهائي هو ثاني لاعب صربي يُسجل في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بالمُسمى القديم والحديث بعد اللاعب فيليبور فاسوفيتش الذي سجل في نهائي 1966.

2002/03: يوفنتوس 0-0 ميلان (ميلان يفوز 3-2 بركلات الترجيح)

لعب في ملعب أولدترافورد، بمدينة مانشستر الإنجليزية، بين نادي إيه سي ميلان ويوفنتوس، وانتهت المباراة بفوز إيه سي ميلان 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن أضاع كل من كلارنس سيدورف وكاخا كالادزه من جانب ميلان، فيما أضاع الثلاثي ديفيد تريزيجيه، مارسيلو زالايتا وباولو مونتيرو من جانب اليوفي.

2014/15: يوفنتوس 1-3 برشلونة

لعبت على الملعب الأولمبي في برلين، ألمانيا بتاريخ 6 يونيو 2015 بين يوفنتوس وبرشلونة، وتوج الفيرق الكتالوني بلقب البطولة للمرة الرابعة خلال عشر سنوات، ويعتبر اللقب الخامس في تاريخه بعد فوزه على نادي يوفنتوس بنتيجة 3–1 من تسجيل اللاعب الكراوتي إيفان راكيتيتش، والأوروجواياني لويس سواريز، والبرازيلي نيمار تباعًا لبرشلونة، وسجل ليوفنتوس اللاعب الإسباني الشاب ألفارو موراتا، ليصبح اليوفي أول فريق يخسر ستة نهائيات.

ريال مدريد

1955-1956: ريال مدريد 4-3 ريمس

هي أول بطولة لدوري أبطال أوروبا وفاز فيها نادي ريال مدريد على نادي ريمس بنتيجة 4-3 في المباراة النهائية التي أقيمت في 13 يونيو 1956، ولم يكن هناك أدواراً تمهيدية أو أدوار مجموعات ولكن اشترك فيها ستة عشر نادي ليتنافسوا على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بنسختها الأولى بنظام الخروج المغلوب، وتم اختيار الأندية المُشاركة من قِبل مجلة ليكيب الفرنسية على أساس أنهم أبطالاً لدورياتهم، ومنع الإتحاد الإنجليزي نادي تشيلسي بطل الدوري في ذلك الوقت من المُشاركة بحجة أن البطولة ملهاة عن البطولات المحليّة وشارك بدلاً منه نادي جوارديا وارسزاوا بطل الدوري البولندي الممتاز.

1956-1957: ريال مدريد 2-0 فيورنتينا

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أقيم النهائي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد يوم 30 مايو 1957، وكانت المُباراة بين حامل اللقب النسخة الأولى والسابقة ريال مدريد ونادي فيورينتينا والذي فاز بها ريال مدريد بهدفين سُجلا في الشوط الثاني حمل توقيع كُلاً من ألفريدو دي ستيفانو وفرانشيسكو خينتو، يُعتبر هذا النهائي هو أول نهائي من أصل أربعة (1965، 1984، 2012) يلعب فيه أحد الطرفين في ملعبه.

1957-1958: ريال مدريد 3-2 ميلان (بعد التمديد)

أقيمت على ملعب الملك بودوان في مدينة بروكسل يوم 28 مايو 1958، وكانت المُباراة بين حامل اللقب النسختين السابقتين ريال مدريد ونادي ميلان والذي فاز بها ريال مدريد بثلاث أهداف مقابل هدفين، وكان هذا أول نهائي يُحسم بالأشواط الإضافية وحقق نادي ريال مدريد اللقب الثالث له على التوالي.

1958-1959: ريال مدريد 2-0 ريمس

أقيمت على ملعب مرسيدس بنز أرينا في مدينة شتوتجارت يوم 3 يونيو 1959، وكانت المُباراة بين حامل اللقب للثلاث نسخ السابقة ريال مدريد ونادي ستاد ريمس والذي فاز بها ريال مدريد بهدفين نظيفين، وحافظ نادي ريال مدريد على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

1959-1960: ريال مدريد 7-3 اينتراخت فرانكفورت

أقيم النهائي على ملعب هامبدن بارك في مدينة جلاسكو يوم 18 مايو 1960، وكانت المُباراة بين حامل اللقب الأربع نسخ السابقة ريال مدريد ونادي آينتراخت فرانكفورت والذي فاز بها ريال مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثه، وكان هذا النهائي أكثر نهائي في تاريخ دوري أبطال أوروبا شهد غزارة تهديفية بمجموع 10 أهداف في المباراة، وحافظ نادي ريال مدريد على اللقب للمرة الخامسة على التوالي، وشهد النهائي تسجيل بوشكاش هاتريك، ليصبح أول لاعب يسجل هاتريك في النهائي.

1961-1962: بنفيكا 5-3 ريال مدريد

أقيمت على الملعب الأولمبي في مدينة أمستردام يوم 2 مايو 1962، وكانت المُباراة بين نادي بنفيكا ونادي ريال مدريد والذي فاز بها بنفيكا بخمسة أهداف مقابل ثلاثه، وحقق نادي بنفيكا أول لقب له في البطولة، وكان هذا أول نهائي يخسره النادي الملكي من أصل 3 نهائيات خسرها بعد ذلك في دوري أبطال أوروبا.

1963-1964: انتر ميلان 3-1 ريال مدريد

كان الموسم التاسع من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي كانت تُسمى في ذلك الوقت بكأس أوروبا، فاز بالبطولة فريق إنتر ميلان للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على فريق ريال مدريد 3-1، أقيمت المبارة النهائية بين الفريقين على ملعب إرنست هابل في العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 27 مايو من عام 1964.

1965-1966: ريال مدريد 2-1 بارتيزان

أقيمت على الملعب الأولمبي في مدينة بروكسل يوم 11 مايو 1966، وكانت المُباراة بين نادي ريال مدريد ونادي بارتيزان (بات في ذلك النهائي أول فريق في أوروبا الشرقية يصل إلى النهائي ) وفاز بها ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، وحقق ريال مدريد لقبه السادس بالبطولة ليعزز به رقمه القياسي في دوري أبطال أوروبا.

1980-1981: ليفربول 1-0 ريال مدريد

لُعبت المباراة على ملعب بارك دي برينس في باريس يوم 27 مايو 1981 بين نادي ليفربول ونادي ريال مدريد، وفاز نادي ليفربول بالمباراة بهدف وحيد سجله اللاعب ألان كينيدي.

1997-1998: ريال مدريد 1-0 يوفنتوس

يُعتبر هذا النهائي الذي جرى النهائي في أمستردام في هولندا يوم 20 مايو 1998، هو النهائي رقم 43 في تاريخ البطولة، والنهائي رقم 6 في نظامها الحديث، ووصل ريال مدريد إلى النهائي بعد غياب دام 17 عاماً مُنذ النهائي الأخير له في عام 1981،ووصل يوفنتوس وصل إلى النهائي الثالث له على التوالي وهو الفريق الثاني الذي يحقق ذلك في نظام البطولة الحديث بعد نادي ميلان، كما كان هذا النهائي هو النهائي السادس الذي يجمع بين نادي إيطالي وإسباني، بعد النهائيات أعوام 1957، 1958، 1964، 1992، 1994.

وفاز بهذا النهائي (الملكي بنتيجة 1-0) مُنذ 32 عاماً عندما حقق آخر لقبٍ له في عام 1966، ويُعتبر اللاعب بريدراج مياتوفيتش الذي سجل هدف الحسم في النهائي هو ثاني لاعب صربي يُسجل في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بالمُسمى القديم والحديث بعد اللاعب فيليبور فاسوفيتش الذي سجل في نهائي 1966.

1999/2000: ريال مدريد 3-0 فالنسيا

لعبت المباراة في ملعب فرنسا بين ريال مدريد و‌فالنسيا، وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3–0، عن طريق فيرناندو موريانتس، وستيف ماكمانمان وراؤول.

2001/02: ريال مدريد 2-1 باير ليفركوزن

لعب في ملعب هامبدن بارك بين نادي ريال مدريد الإسباني ونادي بايرن ليفركوزن الألماني، وانتهت المباراة بفوز نادي ريال مدريد بنتيجة 2-1، وأصبح راؤول أول لاعب يسجل في مباراتين نهائيتين دوري أبطال أوروبا، وكان رجل تلك المباراة زين الدين زيدان، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 45.

2013/14: ريال مدريد 4-1 أتلتيكو مدريد (بعد التمديد)

أقيمت المباراة على استاد دا لوز في لشبونة، البرتغال يوم 24 مايو 2014، وانتهت بفوز الملكي برباعية بعد التمديد، عن طريق راموس وبيل ومارسيلو ورونالدو.

2015/16: ريال مدريد 1-1 أتلتيكو مدريد (بعد التمديد، ريال مدريد 5-3 بركلات الترجيح)

لعب على ملعب السان سيرو في ميلانو، إيطاليا يوم 28 مايو 2016، وفاز ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 5–3 بعد أن انتهت الأشواط الأساسية والإضافية بالتعادل الإيجابي 1–1.