"الدفاع الألمانية": مجهولون يسرقون أسلحة مدرعة في ولاية سكسونيا

برلين - (د ب أ):

قام مجهولون بسرقة بنادق كانت فوق إحدى مدرعات الجيش الألماني، وفقًا لوزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس.

وكانت صحيفة "فيلت" الألمانية نشرت خبرًا عن هذا الأمر، ذكرت فيه أن مدرعة من طراز "فوكس" كانت في ساحة تدريب "مونستر" بولاية سكسونيا السفلى وتم منها سرقة مدفعين رشاشين من طراز "جي 36" وبندقية "بي 8" ومسدس إشارة وجهازي لا سلكي وشريطي رصاص خاليين من الذخيرة ومنظار مقرب بعدستين كانت جميعًا على ظهرها.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن البنادق لم تكن محشوة بذخائر. ويجري الإدعاء العام في مدينة لونيبيرج تحقيقات بشأن الحادث.

والمدرعة تابعة إلى قوة الجيش المتواجدة في مدينة ميندن بولاية شمال الراين ويستفاليا غرب البلاد.

ويتعرض الجيش الألماني حاليًا لضغوط بعد الكشف عن فضيحة الضابط (فرانكو) المشتبه في انتمائه لجماعة إرهابية، حيث قيل إنه سرق من مخزون الجيش الألماني كمية من الذخائر.