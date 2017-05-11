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مسئول إغاثي روسي: 2.8 مليون شخص غادروا شرق أوكرانيا منذ بدء الصراع

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مسئول إغاثي روسي: 2.8 مليون شخص غادروا شرق أوكرانيا منذ بدء الصراع مسئول إغاثي روسي: 2.8 مليون شخص غادروا شرق أوكرانيا منذ بدء الصراع

مصراوي Masrawy

الصليب الأحمر والهلال الأحمر

موسكو - (أ ش أ):

قال رئيس المكتب الروسي للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر دافرون موخامادييف، اليوم الخميس، إن 2.8 مليون شخص اضطروا إلى مغادرة منطقة النزاع فى شرق أوكرانيا منذ عام 2014.

وقال موخامادييف في تصريح للصحفيين - نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - إن أكثر من مليون ونصف شخص نزحوا داخليًا ومليون و 200 ألف انتقلوا إلى روسيا بينما اختار 100 ألف شخص الانتقال إلى بيلاروسا.

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