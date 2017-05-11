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عضو منظمة نضال اليمنية: 17 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدات

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عضو منظمة نضال اليمنية: 17 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدات عضو منظمة نضال اليمنية: 17 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدات

مصراوي Masrawy

النازحون في اليمن

(مصراوي)

قالت عضو منظمة نضال اليمنية لحقوق الإنسان، صفاء الراعي، إن حركات النزوح فى البلاد تعكس واقعًا مؤلمًا يُواجه المواطنون، إذ يفتقدون مقومات الحياة الأساسية.

وأضافت الراعي خلال لقائها على شاشة "الغد" ، مع الإعلامي وائل العنسي، أن المنظمات الإغاثية عاجزة عن تقديم المساعدات الإنسانية إلى من يستحقونها، لاسيما مع وجود 17 مليون مواطن في حاجة إلى هذه المساعدات.

وأوضحت الراعي أن جميع مناطق اليمن لاتصل إليها المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مشددة على أن هناك الكثير من العقبات والمعوقات التي تواجه كافة الفرق والمنظمات الإغاثية، خاصة مع لجوء البعض إلى مناطق جبلية هروبًا من مناطق الصراع المتصاعد.

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