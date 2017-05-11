بالأسماء.. 16 استاذا ينافسون على رئاسة جامعة طنطا و8 لـ"بني سويف"

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كتب- محمد قاسم:

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، الخميس، قائمة المرشحين على رئاسة جامعتي بني سويف وطنطا، بعد إغلاق باب الترشح اليوم.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، أن 8 مرشحين للمنافسة على المنصب، الذي بات شاغرًا بخروج الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة الحالى على المعاش.

والمرشحون هم: الدكتور علاء عبدالحليم، نائب لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور منصور حسن عميد كلية الطب البشري، والدكتور خالد عباس حلمي وكيل كلية الدراسات المتقدمة، والدكتور محمد عبد الظاهر، الأستاذ بكلية الحقوق بالجامعة.

وضمت أيضًا: الدكتور محمد خضر، نائب رئيس جامعة بنى سويف للتعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة حسن، مديرة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والدكتور محمد محمود حسانين، عميد كلية التعليم الصناعى، والدكتور مصطفى عبد الجواد، القائم بعمل عميد كلية الحقوق بالجامعة.

أما جامعة طنطا فتقدم 16 مرشحًا بأوراقهم للمنافسة على منصب رئيس الجامعة.

والمرشحون هم: الدكتور مجدى سبع الأستاذ بكلية الطب، والدكتور محمد ناصر الشيخ الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب، والدكتورة نهلة عشماوى عميدة الصيدلة، والدكتورة هويدا إسماعيل أستاذ الطفيليات الطبية بكلية الطب، والدكتور أحمد عبد السلام أستاذ المحاسبة بكلية التجارة.

وتقدم أيضا، الدكتور محمد لبيب الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور عبد العزيز لطفى أستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم، والدكتور مسعود كمال وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، والدكتور إبراهيم سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان عميد كلية الهندسة.

كما تقدم للمنصب: الدكتور جعفر عبد العليم البحرية، أستاذ علم الصخور بكلية العلوم بالجامعة، والدكتور الرفاعى صبحى قناوى، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة، والدكتور محمد زكريا حسين، رئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب بالجامعة، والدكتور مجدى حسنى أبو فريخة، رئيس قسم التدريب وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا.

يُذكر أن لجنة اختيار القيادات الجامعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات أغلقت باب الترشح لرئاسة جامعات القاهرة وبنى سويف وطنطا.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومي السبت والأحد المقبلين.