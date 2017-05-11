وزارة المالية: علاوة يوليو تكلف الدولة 3.2 مليار جنيه

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أعلنت وزارة المالية، استيفائها جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، دفعة واحدة، والتي وافق عليها مجلس النواب أمس.

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وأوضح بيان أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، أنها ستصرف مستحقات العاملين من العلاوة والتى ستطبق بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 وحتى مايو الحالي على دفعة واحدة، على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريا.

وأشار البيان إلى أن وزير المالية وجه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لسرعة صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان، وفور إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.

وأكدت المالية، أن علاوة يوليو تأتى تحقيقا للعدالة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد.