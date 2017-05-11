أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزارة المالية: علاوة يوليو تكلف الدولة 3.2 مليار جنيه

Google+ Print
وزارة المالية: علاوة يوليو تكلف الدولة 3.2 مليار جنيه وزارة المالية: علاوة يوليو تكلف الدولة 3.2 مليار جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت وزارة المالية، استيفائها جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، دفعة واحدة، والتي وافق عليها مجلس النواب أمس.

شاهد أيضا

وأوضح بيان أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، أنها ستصرف مستحقات العاملين من العلاوة والتى ستطبق بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 وحتى مايو الحالي على دفعة واحدة، على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريا.

وأشار البيان إلى أن وزير المالية وجه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لسرعة صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان، وفور إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.

وأكدت المالية، أن علاوة يوليو تأتى تحقيقا للعدالة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله

«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله

محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان

محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان

قرية المحامدة بالبحيرة بدون مياه منذ 8 أسابيع.. والأهالي: ارحمونا

قرية المحامدة بالبحيرة بدون مياه منذ 8 أسابيع.. والأهالي: ارحمونا

أمن الإسكندرية يداهم مصنع آيس كريم ومخزن مشروبات كحولية

أمن الإسكندرية يداهم مصنع آيس كريم ومخزن مشروبات كحولية