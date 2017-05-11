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خالد الجندي: «الموبايل أخطر على الوطن من أي قنبلة»

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خالد الجندي: «الموبايل أخطر على الوطن من أي قنبلة» خالد الجندي: «الموبايل أخطر على الوطن من أي قنبلة»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن «اللسان» من أشهر الأسلحة التي يجب أن تُغمد في زمن الفتنة، مستكملًا: «دعونا نتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة بالسكوت».

وحذّر الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، من الاستخدام السيء للسوشيال ميديا، ونقل الأخبار والمعلومات المغلوطة التي تؤجج الفتن في الوطن، مؤكدًا أن «الموبايل دلوقتي أخطر على الوطن من أي قنبلة ممكن تتخيلوها».

تابع: «من فضلكم بلاش تشيّروا حاجة، أو تنقلوا حاجة، تؤجج الفتن، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، خلوا بالكم أعملوا معروف عشان ».

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