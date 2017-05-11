رئيسة وزراء بريطانيا: ندعم الإصلاح الاقتصادي في مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، إن بلادها تدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدة أنها تتابع باهتمام البرنامج الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية، ومن شأنه إحداث نهضة وتنمية حقيقية للبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، مع "تيريزا"، قبل بدء أعمال مؤتمر لندن حول الصومال .

شاهد أيضا

تناول رئيس الوزراء خلال اللقاء أهم ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مستعرضاً تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، في ضوء الاصلاحات الجادة التي تطبقها الحكومة، ورؤيتها للإصلاح وتطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات في كافة القطاعات.

وفي منتصف العام الماضي خرجت إنجلترا من الاتحاد الأوربي بعد استفتاء أجرته وصوت خلاله 52% على الخروج في مقابل 48% لمعسكر البقاء في استفتاء تاريخي خرجت فيه المملكة المتحدة من اتحاد استمر على مدى 43 عاما.