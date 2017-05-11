صور| وزير الصحة: مصر خالية تماما من شلل الأطفال

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قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن مرض شلل الأطفال جرى القضاء عليه بشكل نهائي في مصر، مشيرا إلى أن نسبته حاليا صفر%، نتيجة للحملات الناحجة التي قامت بها الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم القومي لأطفال التشوهات الخلقية، وكذلك تدشين مركز طبي متخصص في جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية، والذي يقام بمكتبة الإسكندرية.

وأضاف الوزير، أنه ومنذ تخرج من كلية الطب عام 1978 يعمل في مجال مكافحة انتشار مرض شلل الأطفال، حيث عين في قسم خاص بهذا المرض وكان عدد العمليات التي تعرض عليهم يوميا لا تقل عن 8 حالات وهو نسبة كبيرة وبخاصة وأن هذا المرض فيروسي.

وأشاد الوزير، بما وصفه، المجهود الذي يقوم به فريق العمل بمستشفى أطفال مصر، التابعة لهيئة التأمين الصحي، مشيرا إلى أن فريق العمل بها يقوم بدوره دون دعاية ودون جمع تبرعات في وسائل الإعلام، قائلا":مش لازم اللى بيشتغل يعلن عن نفسه".

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وأوضح ان المستشفى تضم 1200 سرير، وهناك مبنى كامل متخصص في علاج 3 أورام للأطفال، موضحا أن يدرس مقترح لتحويل أحد مستشفيات الصحة بالإسكندرية إلى مستشفى أطفال متخصصة وأنه ناقش ذلك مع الدكتور مجدي حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

حضر المؤتمر كل من الدكتور محمود الزلباني، أستاذ طب أطفال، والدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.