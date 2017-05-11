"فودة" يضع حجر أساس حلقة السمك بمدينة طور سيناء

جنوب سيناء - أحمد السيد:

وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حجر الأساس لإنشاء حلقة سمك بمدينة طور سيناء بالقرب من ميناء الصيد، يرافقه اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام، رئيس المدينة، والمهندس مدحت صلاح مدير عام التخطيط العمراني.

وأكد فودة، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يسعى لإنشاء جميع المشروعات، التي تصب في صالح وخدمة المواطنين، خصوصًا المشروعات التي من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الحلقة على مساحة 250م2 وسيجري بها بيع جميع أنواع الأسماك بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل من المواطنين، خصوصًا بعد الانتهاء من ميناء الصيد قريبًا، معلنًا افتتاح حلقة السمك في العيد القومي المقبل للمحافظة.