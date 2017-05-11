مدير أمن المنوفية يتفقد الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار قبل رمضان

المنوفية مروة فاضل:

تفقد اليوم الخميس، اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، الأسواق والسلاسل التجارية، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وسلع مستلزمات رمضان بالأسعار المناسبة.

وعقدت مديرية أمن المنوفية، اتفاقية مع بعض تجار السلاسل التجارية بالمحافظة، لتخفيض الأسعار وتوفيرها استعدادُا لشهر رمضان.

كما تفقد أبو الفتوح، معرض مديرية أمن المحافظة للسلع الغذائية بمدينة شبين الكوم، والذي افتُتح مع بدء شهر شعبان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.