ضبط 272 قطعة سلاح و61 طن بانجو في حملة أمنية بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق :

قال اللواء جمال عبد الباري، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اليوم الخميس، في تصريح صحفي: "إن وزارة الداخلية استهدفت ٤ بؤر إجرامية بمحافظة أسيوط، على مدار 5 أيام، وجرى ضبط ٢٧٢ قطعة سلاح، و٤ ورش لتصنيع وتجارة الأسلحة، كما ضُبطت ١١٥٦ طلقة متنوعة".

واستهدفت الحملة مناطق "دير القصير التابعة لمركز القوصية، وجزيرة بني فيز التابعة لمركز صدفا، وقرية الحوطا الغربية التابعة لمركز ديروط، وجزيرة الحواتكة".

وأوضح مساعد الوزير للأمن العام، استهداف البؤر الأربعة بـ ١٢٠ضابطًا من الأمن المركزي، و١٢٠ من ضباط المباحث، و٢٥ ضابطًا وقيادة من الأمن العام بالتنسيق مع الأمن الوطني، و٤٠ مدرعة شرطة.

وأشار إلى أنه في مجال المخدرات، ضُبطت ٣١ قضية، منها ٦١ طن بانجو ونصف في مخازن، و٤٧ فدان بانجو، و١٥٠٠ قرص مخدر. وفى مجال تنفيذ الأحكام، جرى ضبط ٧٦٥٦ حكمًا، منها ١٣١جنائيًّا "قتل وسرقة بالإكراه وشروع في قتل"، و١٦٣٧ حكم جزئي، و٣٢١ حبس مستأنف، و٣٣٠١ غرامات.

وفى محال ضبط العناصر الإجرامية والهاربين، بلغ إجمالي المضبوطين ٧٦٥٦ متهمًا، من بينهم ٣١١ من العناصر الإجرامية الخطرة.