مبعوث بوتين للشرق الأوسط: يجب التنسيق مع دمشق لنشر قوات أمريكية في المناطق الأمنة

موسكو - (أ ش أ):

أعلن ميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الخميس، أن موسكو تحاول التوسط بين طهران وواشنطن وكذلك الرياض حول سوريا، إلا أن مواقف الأطراف متناقضة جدًا.

وقال بوجدانوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "إنه من السابق لأوانه حاليًا الحديث عن نشر قوات أمريكية في أي من مناطق وقف التصعيد في سوريا، مؤكدًا أن ذلك يتطلب في أي حال تنسيقا مع الجهات السورية، لأن سوريا دولة ذات سيادة ولديها قيادة، لذلك يجب بالطبع إجراء مشاورات معها من أجل الحصول على موافقتها".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه يمكن إنشاء مجالس محلية في سوريا تسيطر على مختلف المناطق بعد تحريرها من الإرهابيين، بشرط ألا تستبدل هذه المجالس سلطة الحكومة الشرعية في دمشق.