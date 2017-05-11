أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مبعوث بوتين للشرق الأوسط: يجب التنسيق مع دمشق لنشر قوات أمريكية في المناطق الأمنة

Google+ Print
مبعوث بوتين للشرق الأوسط: يجب التنسيق مع دمشق لنشر قوات أمريكية في المناطق الأمنة مبعوث بوتين للشرق الأوسط: يجب التنسيق مع دمشق لنشر قوات أمريكية في المناطق الأمنة

مصراوي Masrawy

ميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الروسي

موسكو - (أ ش أ):

أعلن ميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الخميس، أن موسكو تحاول التوسط بين طهران وواشنطن وكذلك الرياض حول سوريا، إلا أن مواقف الأطراف متناقضة جدًا.

وقال بوجدانوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "إنه من السابق لأوانه حاليًا الحديث عن نشر قوات أمريكية في أي من مناطق وقف التصعيد في سوريا، مؤكدًا أن ذلك يتطلب في أي حال تنسيقا مع الجهات السورية، لأن سوريا دولة ذات سيادة ولديها قيادة، لذلك يجب بالطبع إجراء مشاورات معها من أجل الحصول على موافقتها".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه يمكن إنشاء مجالس محلية في سوريا تسيطر على مختلف المناطق بعد تحريرها من الإرهابيين، بشرط ألا تستبدل هذه المجالس سلطة الشرعية في دمشق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة تدعو المواطنين لتحديث بيانات بطاقات التموين

الحكومة تدعو المواطنين لتحديث بيانات بطاقات التموين

الحكومة تدعو المواطنين مجدداً لتحديث بيانات بطاقات التموين قبل 30 يونيو

الحكومة تدعو المواطنين مجدداً لتحديث بيانات بطاقات التموين قبل 30 يونيو

مسئول ليبي: إعادة إعمار بنغازي أبرز مهمات الحكومة حاليا

مسئول ليبي: إعادة إعمار بنغازي أبرز مهمات الحكومة حاليا

مستخلصو الجمارك: على الحكومة تنقية المهنة من الدخلاء

مستخلصو الجمارك: على الحكومة تنقية المهنة من الدخلاء