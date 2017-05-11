الكويت توزع ألفي سلة غذائية على النازحين العراقيين في أربيل

(أ ش أ):

وزعت دولة الكويت، ألفي سلة غذائية على النازحين العراقيين المقيمين خارج المخيمات بمنطقة (آلتون) بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن القنصل العام لدولة الكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري اليوم الخميس، قوله "إن دولة الكويت تقدم تلك المساعدات الإنسانية للنازحين العراقيين ضمن حملة (الكويت بجانبكم) في إطار تلبية المبادرات الإنسانية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمساعدات المحتاجين والمعوزين.

وأضاف أن القنصلية العامة تشرف على عمليات توزيع السلات الغذائية على النازحين العراقيين المقدمة، مشيرًا إلى أنها شملت هذه المرة النازحين العراقيين المقيمين خارج المخيمات الذين قلما يستفيدون من المساعدات الإنسانية المقدمة للنازحين، خاصة وأن الاهتمام يصب على النازحين في المخيمات دون سواهم.

وأوضح أنه حسب الخطة المعدة من قبل الجمعيات والمنظمات الإنسانية الكويتية ودولة الكويت، فان المساعدات الكويتية للنازحين العراقيين ستتواصل وتتنوع لشمل أكبر عدد منهم سواء كانوا داخل المخيمات وخارجها.

وأشار إلى أن عملية التوزيع شملت هذه الشريحة من النازحين لتصل المساعدات الكويتية إلى أكبر عدد ممكن من النازحين العراقيين الذين هم بأمس الحاجة إلى المساعدات، خصوصا وهم يقبلون على شهر رمضان المبارك.