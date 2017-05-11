طلعات جوية "بريطانية أمريكية" قرب القوات الروسية في سوريا

موسكو - (أ ش أ):

كثف الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني عملياته الاستطلاعية قرب حدود روسيا الشمالية الغربية وأماكن مرابطة القوات الروسية في سوريا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، أن معطيات مواقع إلكترونية معنية برصد تحركات الطيران الحربي تؤكد أن طائرات استطلاع تابعة لسلاح الجو والبحرية في الجيش الأمريكي وسلاح الجو البريطاني قامت بتحليقات عدة قرب حدود مقاطعتي مورمانسك وكالينينجراد الروسيتين وقرب مركز الإمداد المادي التقني الروسي في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في سوريا، حيث ترابط مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية.

وأوضحت هذه المعطيات أن طائرة تابعة لسلاح البحرية الأمريكي أقلعت من قاعدة سيجونيلا في صقلية، وقامت بالتحليق بمحاذاة السواحل السورية واقتربت من خط الساحل على بعد 40-50 كلم في مناطق التواجد العسكري الروسي في طرطوس وحميميم.