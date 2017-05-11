بالأسماء.. 11 مرشحًا يتنافسون على رئاسة جامعة القاهرة

مصراوي Masrawy

كتب- محمد قاسم:

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، الخميس، قائمة المرشحين على رئاسة جامعة القاهرة، بعد إغلاق باب الترشح اليوم.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، أن المرشحين بلغوا 11 أستاذًا هم: الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد لطيف، عميد معهد الأورام بالجامعة.

كما تقدم بأوراق ترشحه للجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعى بالجامعة، والدكتور هانى الشيمى، عميد كلية الزراعة بالجامعة، والدكتور خالد الهنداوى، أستاذ جراحة الأدوية بكلية الطب، والدكتور عبد الحميد العباسى، عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بالجامعة، والدكتور عمرو أبو العز، عميد كلية الأسنان، والدكتور أحمد فرحات، أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة بالجامعة، والدكتورة مجد قطب، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب بالجامعة، والدكتور محمد بدران عبد السلام أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب بالجامعة.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومي السبت والأحد المقبلين.

ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمتقدمين بعد عقد اجتماع لجنة البث في الطعون، يوم الاثنين 15 مايو، وبعدها يتم اجتماع لجان الفحص، وتسليم نماذج التقييم، يوم الثلاثاء 16 مايو، ويبدأ عرض البرامج ومقابلة المرشحين، وإعداد التقارير النهائية يوم الخميس 18 مايو 2017.

يذكر أن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة تنتهي مدته في رئاسة الجامعة في يوليو المقبل، ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة اعتبارا من أبريل المقبل.

كان نصار تولى منصبه في عام 2013، ليكون الرئيس رقم 27 للجامعة.