جامعة القاهرة: صرف 500 جنيه مكافأة للعاملين بالكليات والمعاهد تحفيزًا لهم

كتب- محمد قاسم:

وافق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الخميس، على صرف مكافأة للعاملين بكليات ومعاهد وإدارات الجامعة بواقع 500 جنيه تحفيزًا لهم على جهودهم في الفصل الدراسي الثاني.

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن يكون صرف المكافأة للعاملين بكليات ومعاهد الجامعة خصما من الحسابات الخاصة بها، والعاملين بإدارة الجامعة خصما من الصناديق الخاصة، والعاملين بالمراكز ذات الطابع الخاص خصما من الحسابات الخاصة بها.

وأكد القرار أن المكافأة نظير الجهود المبذولة من العاملين بكليات ومعاهد وإدارات الجامعة فى إنهاء الفصل الدراسى الثانى والاستعدادات لامتحانات نهاية العام، وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهود لصالح العملية التعليمية.