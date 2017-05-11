أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة: صرف 500 جنيه مكافأة للعاملين بالكليات والمعاهد تحفيزًا لهم

Google+ Print
جامعة القاهرة: صرف 500 جنيه مكافأة للعاملين بالكليات والمعاهد تحفيزًا لهم جامعة القاهرة: صرف 500 جنيه مكافأة للعاملين بالكليات والمعاهد تحفيزًا لهم

مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

وافق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الخميس، على صرف مكافأة للعاملين بكليات ومعاهد وإدارات الجامعة بواقع 500 جنيه تحفيزًا لهم على جهودهم في الفصل الدراسي الثاني.

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن يكون صرف المكافأة للعاملين بكليات ومعاهد الجامعة خصما من الحسابات الخاصة بها، والعاملين بإدارة الجامعة خصما من الصناديق الخاصة، والعاملين بالمراكز ذات الطابع الخاص خصما من الحسابات الخاصة بها.

وأكد القرار أن المكافأة نظير الجهود المبذولة من العاملين بكليات ومعاهد وإدارات الجامعة فى إنهاء الفصل الدراسى الثانى والاستعدادات لامتحانات نهاية العام، وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهود لصالح العملية التعليمية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة

خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة

مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية

مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية

"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال

"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال

وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة

وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة