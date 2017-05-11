بالفيديو- رفات جندي مصري تُعيد ذكراه إلى قريته بعد سنوات من الانتظار

تقرير- يمنى بدر:

ذكريات تداولتها الألسنة بقرية التوفيقية، محافظة الفيوم، أحيتها ظهور رفات الشهيد عبدالحميد طه عبد الحميد، الذي فُقِد في صحراء سيناء، أثناء حرب 1967.

الجندي الذي رفض الاستسلام لدموع والدته المتوسلة والجلوس بجانبها ليُلبي نداء الوطن، لحق بأخيه على الجبهة، وهو يودع تلميذه و جاره مصطفى عيد بقوله: "إحنا إنشاء الله رايحين نرمي إسرائيل في البحر"؛ فيعود الأخ الأصغر من الحرب دون اخيه.

تمر السنوات لتظهر رُفات عبد الحميد طه، أثناء الحفر لأعمال توسيعات بأحد الطرقات الموجودة بوسط سيناء. استقبالهم للخبر الذي عُرف من شبكات التواصل الاجتماعي، كان بمثابة الصاعقة على أذانهم، بعد خمسين عاماً من الانتظار والأمل، ظلت نجاح ابنة عم الشهيد و تلميذته التي تركت الدراسة عقب اختفائه، لأنها لم تجد من يشجعها، تنتظر عودته بأسرة لم يكتب له أن يراها.

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