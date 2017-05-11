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بالفيديو| وزير الرياضة: انتخابات الأندية هي الوحيدة النزيهة في مصر

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بالفيديو| وزير الرياضة: انتخابات الأندية هي الوحيدة النزيهة في مصر بالفيديو| وزير الرياضة: انتخابات الأندية هي الوحيدة النزيهة في مصر

التحرير

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قال خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، إن الانتخابات الوحيدة في التي كانت «نزيهة» خلال الـ30 سنة الماضية، هي انتخابات الأندية، لافتًا إلى أن آلاف الأعضاء كانوا حريصين في اختيار مجلس الإدارة، والمشاركة بأصواتهم.

وأكد خلال اللقاء الذي عقد داخل نقابة الصحفيين، بحضور النقيب عبد المحسن سلامة، وأعضاء النقابة، اليوم الخميس، أن انتخابات الجمعية العمومية القادمة للأندية ستكون قوية، ولن يستطيع أحد معرفه نتيجتها، ولا يستطيع أحد الكذب على الجمعية العمومية، متابعًا: "رئيس مجلس الإدارة إذا لم يهتم بالنادي ويحقق نتائج طيبة في فترة رئاسته، مع أول جمعية عمومية هيمشي، والناس هتقدر تسحب الثقة من الأندية".

وأشار إلى أن الحراك السياسي في السنوات الستة الماضية، دفع آلاف الأعضاء للمشاركة واختيار رئيس النادي.

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التحرير

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