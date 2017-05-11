هذا هو موعد زفافها.. تعرف على تفاصيل زواج «ساندي» من مخرج مصري

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بعد شهور قليلة من انفصالها عن مدير أعمالها حسام بدران، الذي اتهمته بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها في حوارها مع منى الشاذلي، فاجأت "ساندي"، الجمهور بدخولها علاقة جديدة.

لم تكشف "ساندي" تفاصيل كثيرة عن تلك العلاقة، وفضلت الصمت، لتعود من جديد وتفاجئ جمهورها بإعلان وتحديد موعد زوجها من المخرج حازم كتانة، هو مصري مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتداولت الكثير من التقارير عن تفاصيل تلك العلاقة التى بدأت من خلال عملها معه في أغنيتها المصورة "Love"، الذي يعد أول كليب عربي يتم عرضه مباشرة .

وأعلنت "ساندي" خلال مؤتمر صحفي بأن حفل زفافها سوف يكون في 20 من شهر مايو بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسيحضره عدد من الأقارب والأصدقاء.