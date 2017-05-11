سر «فقدان وزنه» وعلاقة زوجته بـ«مربوط بأستيك».. معلومات لا تعرفها عن أمير عيد

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شائعات كثيرة أثيرت حول الفنان أمير عيد، مطرب فريق "كايروكي"، بعد ظهوره لأول مرة بعد غياب طويل عن جمهوره في جلسة تصوير جديدة للفريق، حيث لاحظ الكثيرون تغير كبير في شكله، خاصة بعد خسارة وزنه، وبدا على وجهه الإرهاق والمرض، فتكهن البعض بإصابته بمرض ما، وآخرون بتعاطيه مواد مخدرة.

خرج عيد بعدها ليرد على تلك الشائعات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، نافيًا تعاطيه مواد مخدرة، كما يقول البعض، مشيرًا إلى أنه أجرى عملية جراحية صغيرة، وبعدها أصيب بالتهاب رئوي، وأخذ الكثير من المضادات الحيوية، التي أتعبت معدته كثيرا.

وأضاف، أنه بعد ذلك مرّ بوقت عصيب بعد وفاة والده ومرض والدته، فكان العام الماضي عاما صعبا ومؤلما له نفسيا وصحيا، مما أدى إلى فقدانه الوزن.

وطمأن عيد جمهوره بأنه تخطى كل هذا، ويستعد لأن تكون سنة 2017 سنة خير ونجاح له ولفريق "كايروكي"، وطلب من جمهوره انتظار ألبومهم الجديد في الصيف وذلك بعد غياب عامين.

في وسط ذلك لم يتعرف الكثيرون عن أمير عيد، ونرصد عنه أبرز المعلومات خلال التقرير التالى.

- ولد في حي المعادي بمدينة القاهرة عام 1983، ويبلغ من العمر 34 عامًا.

- شارك في تأسيس فرقة كايروكي، التي قامت بإحياء عشرات الحفلات الغنائية في مختلف أنحاء مصر والوطن العربي.

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- أول ألبوماته مع الفريق كان ألبوم "مطلوب زعيم" عام 2011، من أشهر أغانيه "صوت الحرية" بالاشتراك مع هاني عادل.

- زادت شهرته عقب ثورة 25 من يناير، بعد إطلاقه أغنية "يا الميدان" مع عايدة الأيوبي، لتحقق نجاحًا غير متوقع.

- في مفارقة كوميدية، كشف "عيد" خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، أن أغنية "مربوط بأستيك" جاءت له من موقف شخصي له، عندما كان مع زوجته في الجونة وزوجته تربط شعرها بأستيك، لتكون الشرارة للأغنية.

- اتهم بإهانة المرأة المصرية بعد طرح أغنيته التى تحمل اسم "آخر أغنية"، الأمر الذي جعله يقدم اعتذارًا لجمهوره معللاً اعتذاره لكي لا تفهم الجملة بأنها "ذكورية" أو "تقلل من المرأة"، مشيراً إلى أنه كان يقصد منها "اختيار لغة الشارع". وتقول كلمات الأغنية "اركن ياض علي جنب وحط أحمر شفايف".