حارس بيلباو قبل الوداع: قضيت سنوات مميزة.. والفريق كان عائلتي

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تحدث جوركا إرايزوز، حارس مرمى أتلتيك بلباو الإسباني، في مؤتمر صحفي نظمه النادي اليوم الخميس لتوديعه، قائلاً: "إن السنوات العشر التي قضيتها بين صفوف الفريق الباسكي كانت مميزة للغاية".

وأضاف إرايزوز "أتلتيك بمثابة عائلة لي، هكذا شعرت دائمًا، لقد علمني القيم التي تعلمتها في بيتي وهي قيم هامة بالنسبة لي، كان أمرًا مميزًا أن أستطيع تقديم كل ما لدي، وهذا يجعلني أشعر بسعادة غامرة، وهو أمر لم أكن لأحلم به".

وتابع الحارس الإسباني صاحب الـ36 عاماً: "هناك طاقة تشع بقوة داخل الفريق تجعلهم يقدرون على إنارة الطريق لأي شخص، هذا ما يميز هذا الفريق عن غيره".

وأكد إرايزوز أنه ما زال يتمتع بالقوة والرغبة في الاستمرار في كرة القدم الاحترافية.

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وحضر حارس المرمى المؤتمر برفقة رئيس أتلتيك بلباو، جوسو أوروتيا، ووالديه وزوجته وواحدة من ابنتيه بالإضافة إلى كل زملائه في الفريق الأول والطاقم الفني، وكذلك المدير الرياضي خوسيه ماري أمورورتو

وافتتح المؤتمر الصحفي رئيس النادي، الذي كشف أنه تحدث منذ شهرين مع حارس المرمى واخطره بأن النادي قرر عدم تجديد عقدهلكنه وجه له الشكر على سلوكه سواءً في الملاعب أو خارجها.

يذكر أن جوركا إرايزوز انتقل إلى صفوف أتلتيك بلباو عام 2007 قادمًا من إسبانيول، ويحتل الفريق المركز السادس بجدول الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة.