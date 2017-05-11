أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وزير الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال.. وسنحقق نفس النتائج مع فيروس سي

Google+ Print
وزير الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال.. وسنحقق نفس النتائج مع فيروس سي وزير الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال.. وسنحقق نفس النتائج مع فيروس سي

مصراوي Masrawy

فعاليات اليوم القومي لأطفال التشوهات الخلقية بالإس

الإسكندرية – محمد أحمد:

أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، أنه لا وجود لمرض شلل الأطفال في ، مؤكدا أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت أن نسبة المرض صفر بالمائة، مشيرًا إلى أن ذلك تم بعد جهود طبية متواصلة منذ عام 1981 وحتى الآن، مؤكدًا أن مصر ستحقق نفس النسبة في علاج المصابين بمرض الكبد "فيروس سي" خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، بفعاليات اليوم القومي لأطفال التشوهات الخلقية التي تنظمها "مؤسسة نيل الأمل"، في مكتبة الإسكندرية، بهدف توعية المجتمع المصري والعالمي بحقوق واحتياجات أطفال التشوهات الخلقية وكيفية التعامل معهم بالطريقة الصحيحة والمناسبة.

وأضاف وزير الصحة، أن مصر لن تنهض إلا بمساهمات المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات الدولة، قائلا: "هناك الكثير من المتبرعين ونحتاج إلى المزيد منهم".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال

"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال

وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة

وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة

بالفيديو.. مئات الكويتيين يشيعون جثمان شاب مصري استجابة لوالدته

بالفيديو.. مئات الكويتيين يشيعون جثمان شاب مصري استجابة لوالدته

أزمة داخل "التخطيط" بسبب تقييم القيادات.. والوزيرة لمصراوي: "أنا مش بعاقب حد"

أزمة داخل "التخطيط" بسبب تقييم القيادات.. والوزيرة لمصراوي: "أنا مش بعاقب حد"