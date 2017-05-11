وزير الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال.. وسنحقق نفس النتائج مع فيروس سي

الإسكندرية – محمد أحمد:

أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، أنه لا وجود لمرض شلل الأطفال في مصر، مؤكدا أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت أن نسبة المرض صفر بالمائة، مشيرًا إلى أن ذلك تم بعد جهود طبية متواصلة منذ عام 1981 وحتى الآن، مؤكدًا أن مصر ستحقق نفس النسبة في علاج المصابين بمرض الكبد "فيروس سي" خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، بفعاليات اليوم القومي لأطفال التشوهات الخلقية التي تنظمها "مؤسسة نيل الأمل"، في مكتبة الإسكندرية، بهدف توعية المجتمع المصري والعالمي بحقوق واحتياجات أطفال التشوهات الخلقية وكيفية التعامل معهم بالطريقة الصحيحة والمناسبة.

وأضاف وزير الصحة، أن مصر لن تنهض إلا بمساهمات المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات الدولة، قائلا: "هناك الكثير من المتبرعين ونحتاج إلى المزيد منهم".