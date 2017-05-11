بتكلفة 40 مليون دولار.. حقيقة إقامة حفل زفاف لأمير سعودي بالأهرامات

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نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ماتردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة أحد الأمراء بالعائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية، حفل ضخم لطلب الزواج من حبيبته أمام أهرامات الجيزة، بتكلفة بلغت 40 مليون دولار أمريكي.

وأشار المركز، بحسب بيان، إلى أنه تواصل مع وزارة الآثار التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وأنه لم يتم إقامة أي حفلات زفاف بالآونة الأخيرة.

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وأضافت الوزارة، أنه لم يرد إليها أي طلب من هذا القبيل ولم تصدر أي تصريح أو موافقة بذلك الشأن، مشيرة إلى أن خالد العناني، وزير الآثار، كان قد أصدر قرارًا بوقف إقامة حفلات الزفاف بالمناطق الأثرية.