مجلس الوزراء يوضح حقيقة إلغاء تنسيق الثانوية العامة

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أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيانا بشأن الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بإلغاء وزارة التربية والتعليم، تنسيق الثانوية العامة هذا العام.

وأشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرار متعلق بإلغاء تنسيق الثانوية العامة لهذ العام.

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وأوضحت الوزارة أن نظام الثانوية الجديد والتي تستهدف الوزارة تطبيقه بحلول عام 2020، يعتمد على مهارات وقدرات الطلبة، وأنها ما زالت تدرس كافة البدائل والأفكار المطروحة حاليًا من خلال إجراء حوار مجتمعي، مؤكدة أن كافة الأفكار لم تتحول بعد لقرارات على أرض الواقع.‏

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب أولياء الأمور والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.