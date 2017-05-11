وزير التموين: صرف «منحة رمضان» لجميع المقيدين على البطاقات

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أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة "من فضلك حدث بياناتك"، على إيصال صرف السلع التموينية الشهرية" بهدف تدقيق بيانات الرقم القومي الخاصة بهم حتى 30 يونيو 2017.

وشدد وزير التموين في تصريحات صحفية، على أن صرف السلع التموينية والمنحة التى أقرتها الحكومة بقيمة مليار جنيه إضافية خلال شهر رمضان سوف يشمل جميع المقيدين على البطاقات التموينية دون استثناء ولا علاقة له باستمرار إجراءات تحديث البيانات.

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ويستمر تلقي طلبات تحديث البيانات بإحدى الطريقتين من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالتحديث (www.tamwin.com.eg)، أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بدون مقابل، وتيسيرا على المواطنين يمكن طباعة استمارة التحديث مباشرة من الموقع الرسمى للوزارة www.msit.gov.eg ولا داعي لتكرار التحديث أكثر من مرة.

يذكر أن 55.4 مليون مواطن مواطن مقيدين على بطاقات التموين، ثبتت صحة بياناتهم الخاصة بالأرقام القومية غير مطلوب منهم التقدم لتحديث البيانات.

وناشدت الوزارة، المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).