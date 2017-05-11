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خلال أيام.. السيسي يفتتح مشروعين في سوهاج بتكلفة 500 مليون جنيه

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خلال أيام.. السيسي يفتتح مشروعين في سوهاج بتكلفة 500 مليون جنيه خلال أيام.. السيسي يفتتح مشروعين في سوهاج بتكلفة 500 مليون جنيه

التحرير

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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن الرئيس عبد الفتاح ، سيزور المحافظة خلال أيام لافتتاح عدد من المشروعات التنموية المهمة التي تم الانتهاء منها، عبر الفيديو كونفرانس، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وإنجاز المشروعات التنموية المهمة، والتي تحظى محافظة سوهاج بنصيب كبير منها.

وأوضح عبد المنعم، في بيان له، اليوم الخميس، أن السيسي سيفتتح مشروع محور كوبري جرجا على النيل، وكوبري طهطا على السكة الحديد، وذلك بعد انتهاء أعمال التشطيبات النهائية والتخطيط وتركيب العلامات المرورية والإرشادية بتلك المشروعات التي تمثل نقلة كبيرة لمحافظة سوهاج على طريق التنمية الشاملة.

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وأضاف أن مشروع محور كوبري جرجا على النيل، بطول 10 كيلومترات وبعرض 21 مترا بنظام الاتجاهين بتكلفة 497،5 مليون جنيه يمثل شريانا حيويا لمراكز جنوب المحافظة، لأنه يربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل، حيث يربط طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي شرق النيل، وطريق "سوهاج - البحر الأحمر"، وطريق "القاهرة - أسوان" الزراعي غرب النيل، كما سيسهم في ربط مدينة دار السلام شرق النيل بمدينة جرجا غرب النيل، وربط مدن غرب النيل بطريق "الصعيد - البحر الأحمر" مما يوفر الوقت والمجهود على السائقين ويدعم عمليات التبادل التجاري والنقل بين مراكز المحافظة الجنوبية والمحافظات المجاورة.

وبالنسبة لمشروع كوبرى طهطا على السكة الحديد، أوضح المحافظ أن تكلفة المشروع بلغت 80 مليون جنيه بطول 1214 مترا وعرض 16 مترا بنظام الاتجاهين، مشيرًا إلى أن مشروع كوبري طهطا من المشروعات المهمة والحيوية، حيث يربط بين ساحل طهطا وطريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي غرب مدينة طهطا، وسوف يسهم المشروع في تحقيق السيولة المرورية بمدينة طهطا، والحد من الحوادث التي تقع بسبب تقاطع خطوط السكة الحديد مع الطرق السطحية.

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