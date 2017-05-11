الزمالك بالزي التقليدي أمام كابس يونايتد بدوري الأبطال

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انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكابس يونايتد الزيمبابوي، الذي أقيم بأحد فنادق الإسكندرية استعدادًا للمباراة التي ستجمع بينهما غدًا، في الجولة الأولي من دور الـ16 "المجموعات" لدوري أبطال إفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي الزمالك الزي الأبيض، ويرتدي الحارس القميص الأسود، فيما يرتدي الفريق المنافس الزي الأخضر، والحارس القميص الأصفر، ويرتدي الحكم الطاقم الأحمر.

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وشهد الاجتماع حضور حمادة أنور مدير شئون اللاعبين بالنادي الأبيض، وأيمن فريد طبيب الفريق بالزمالك، بالإضافة لمسئولي النادي الزيمبابوي وطاقم التحكيم الإيفواري بقيادة دينيس ديمبلي.