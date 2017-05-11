بالفيديو| وزير الرياضة: «الأسكلوب والأفلام» بتأثر في نتيجة انتخابات الأندية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ذكر وزير الرياضة خالد عبد العزيز، أن الدولة أصبحت لا تستطيع أن تمد المناطق العمرانية بالمنشآت الرياضية، نتيجة ارتفاع التعداد السكاني، بنحو 2 ونصف مليون نسمة سنويًا، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تحتاج إلى ملاعب ومراكز شباب، ولكن بعد تحرير سعر الصرف، أصبح ذلك شبه مستحيل.

وأضاف، خلال اللقاء المفتوح المنعقد داخل نقابة الصحفيين، بحضور النقيب عبد المحسن سلامة، وأعضاء النقابة، أن أندية في مصر مختلفة عن أي نادٍ في العالم، لكونها أندية اجتماعية رياضية وليست رياضية فقط، متابعًا: "الأندية في مصر عندها جمعية حج وعمرة حضانة أطفال ومسجد، سعر الأسكلوب، وأفلام السينما لو فيه مسرح، والقهوة والرحلات بتأثر في نتيجة الانتخابات".

وتابع: "النادي مش لازم يتعمل على مساحة 50 فدان، ممكن في قرية صغيرة في نص فدان يتعمل عليه ملعب او حمام سباحة ويشترك في الاتحاد".