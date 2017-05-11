وزير الصحة عن "مستشفى أطفال مصر": "مكنتش أعرف عنها حاجة"

الإسكندرية – محمد أحمد:

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أنه لم يكن يعلم بوجود مستشفى أطفال مصر وتبعيتها لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه اكتشف أنها خاضعة لهيئة التأمين الصحي التابعة للوزارة، ويقوم الأطباء العاملون بإجراء ما لا يقل عن 5 جراحات قلب مفتوح يوميًّا للأطفال.

وأضاف في كلمته، اليوم الخميس، في فعاليات اليوم القومي لأطفال التشوهات الخلقية بالإسكندرية، بحضور عدد من أطباء جراحة الأطفال في مصر، أن أطباء المستشفى كوّنوا جيلاً جديدًا من الأطباء تدربوا جيدًا لإجراء العمليات الجراحية.

وأشار إلى أن المستشفى، أُنشئت في فترة التسعينيات، من أجل رعاية قلوب الأطفال والإصلاح الجراحي للعيوب الخلقية، وأجرى من خلالها المئات من جراحات القلب المفتوح للأطفال بنسبة نجاح كبيرة وتضم نخبة من أساتذة واستشاريين جراحة القلب من مختلف جامعات مصر.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة، عن تقدمه بطلب لرئاسة مجلس الوزراء بشأن مستشفى الماترنتيه للولادة بالإسكندرية "إحدى مستشفيات المؤسسة العلاجية"، لتحويلها إلى مستشفى شاملة لعلاج جميع أمراض أطفال الإسكندرية، قائلاً: "سأخرج من الجلسة وسأطلب رسميًّا من مجلس الوزراء تحويل المستشفى إلى أطفال لعلاج جميع أمراض الأطفال في كافة التخصصات".