أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين: المباحثات مع محمود عباس بناءة

Google+ Print
بوتين: المباحثات مع محمود عباس بناءة بوتين: المباحثات مع محمود عباس بناءة

مصراوي Masrawy

فلاديمير بوتين و محمود عباس

موسكو - (أ ش أ):

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثاته مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الخميس، في سوتشي بالبناءة، مشيرًا إلى حث التسوية الشرق أوسطية وغيرها من القضايا الملحة.

وقال بوتين: "إن العلاقات الروسية الفلسطينية تتسم بطابع الصداقة وإن وتيرة الحوار السياسي بين الجانبين مرتفعة".

وأضاف الرئيس الروسي: "من المهم أن تحافظ فلسطين وإسرائيل على العلاقة بينهما ومحاربة الإرهاب سوية"، مؤكدا أن الوجود السلمي لفلسطين وإسرائيل يعتبر شرطًا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعلن بوتين عقب مباحثاته بنظيره الفلسطيني عن منح فلسطين مزايا تجارية تفضيلية مع الرابطة الاقتصادية الأوراسيوية.

ومن جانبه، رحب عباس بمقترح الرئيس الروسي بشأن عقد لقاء يجمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس بوتين في موسكو. 

وقال عباس:" مستعد لهذا اللقاء في أي وقت".

وأكد عباس أن فلسطين تقيم جهود روسيا على صعيد مواجهة الإرهاب ومساهمتها في التسوية السلمية في سوريا. كما رحب برغبة الرئيس الأميركي في إيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة

خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة

طائرة "ترامب" كادت أن تنفجر في الجو.. تعرف على السبب

طائرة "ترامب" كادت أن تنفجر في الجو.. تعرف على السبب

ترامب يختار مارك جرين لرئاسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ترامب يختار مارك جرين لرئاسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ترامب "كان يفكر في إقالة كومي منذ توليه الرئاسة"

ترامب "كان يفكر في إقالة كومي منذ توليه الرئاسة"