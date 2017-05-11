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"عاشور" يترأس هيئة الدفاع عن محامي الشرقية المتهمين بـ"إهانة القضاء"

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"عاشور" يترأس هيئة الدفاع عن محامي الشرقية المتهمين بـ"إهانة القضاء" "عاشور" يترأس هيئة الدفاع عن محامي الشرقية المتهمين بـ"إهانة القضاء"

مصراوي Masrawy

سامح عاشور نقيب المحامين

كتبت- هاجر حسني:

يترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن محامين أبو كبير المتهمين بإهانة القضاء وتعطيل العمل بمرفق عام، بأولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات الزقازيق يوم ٢٠ مايو الجاري.

والتقى "عاشور" الأربعاء، بعدد من محامي أبو كبير المتهمين بالقضية على هامش اجتماع مجلس النقابة بنادي المحامين النهري بالمعادي، بحضور عضوي المجلس عن الشرقية محمد عصمت وعادل عفيفي.

وطالب المحامون خلال اللقاء من "عاشور" تولي هيئة الدفاع عنهم، وهو ما أكد عليه، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه فصل الدفاع من محام لآخر لوحدة الموضوع بالنسبة له، فجميع المحامين المتهمين بالقضية في مكانة واحدة لديه، وهو نقيب الجميع دون استثناء، ولا يمانع في حضور أعضاء أخرين بهيئة الدفاع يختارهم المحامين المتهمين بالقضية.

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