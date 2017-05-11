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إقبال جماهيري مكثف لشراء تذاكر مباراة توتي الأخيرة

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إقبال جماهيري مكثف لشراء تذاكر مباراة توتي الأخيرة إقبال جماهيري مكثف لشراء تذاكر مباراة توتي الأخيرة

التحرير

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تواجدت جماهير فريق روما بشكل مكثف، في مقر بيع تذاكر لقاء روما وجنوى، لحضور المباراة المقرر إقامتها يوم 28 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وجاء سبب ذلك الإقبال الجماهيري، من أجل رؤية القائد فرانشيسكو توتي، في ظهوره الأخير بقميص نادي روما قبل الوداع.

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يذكر أن مونشي، المدير الرياضي الجديد لروما، قد أعلن أن العام الحالي هو الأخير لتوتي مع ذئاب روما، وسيتولى بعدها منصبًا إداريًا في النادي.

وشهد المقر تواجد عدد ضخم من جماهير روما منذ الصباح الباكر، مع بدء عملية بيع التذاكر، وسط قلق الجميع من انتهاء التذاكر وعدم وداع توتي، قبل الرحيل بعد 25 عامًا قضاها في الفريق الأول لنادي روما.

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التحرير

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