إحصائيات وأرقام من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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يقام نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، في العاصمة الويلزية كارديف في الثالث من يونيو 2017 بملعب ميلينيوم، بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإٍسباني.

وكان ريال مدريد تأهل بعد أن تغلب على نظيره أتلتيكو مدريد ذهابًا في سانتياجو برنابيو بثلاثة نظيفة، فيما خسر إيابًا بهدفين لهدف في فيسنتي كالديرون، بينما تأهل اليوفي بعد تغلبه على موناكو الفرنسي، بهدفين نظيفين ذهابًا في ملعب لويس الثاني، وبهدفين لهدف ايابًا بملعب يوفنتوس أرينا.

وفيما يلي يستعرض "التحرير" ملامح من نصف نهائي دوري الأبطال:

أكمل لاعبو موناكو مراوغات لكل مباراة (14.5) أكثر من أي فريق آخر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما أن النادي الفرنسي هو ثالث فريق من الدوريات الـ5 الكبرى يسجل 150 هدفًا في كل البطولات هذا الموسم، بعد برشلونة (160) وريال مدريد (158).

وأصبح كيليان مبابي (18 سنة و140 يومًا) أصغر لاعب يسجل هدفًا في نصف نهائي دوري الأبطال، ويعد "7621" هو فارق الأيام بين مبابي وجانلويجي بوفون، أكبر فارق بالعمر بين هداف وحارس في مباراة إقصائية في تاريخ دوري الأبطال.

وبات جانلويجي بوفون هو ثاني لاعب إيطالي يخوض 150 مباراة في البطولات الأوروبية (36 بارما، 114 يوفنتوس)، بعد باولو مالديني (174)، وحافظ يوفنتوس على نظافة شباكه في 690 دقيقة في دوري الأبطال، ثاني أطول سلسلة في تاريخ البطولة (بعد آرسنال: 995 في 2005-06)/ علاوة على أن اليوفي لم يخسر في 12 مباراة متتالية في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه (ربح 9 وتعادل 3).

كما أصبح يوفنتوس أول فريق إيطالي يصل إلى 250 مباراة في تاريخ الكأس الأوروبية/دوري أبطال أوروبا، بمباراة واحدة أكثر من ميلان (249)، كما أصبح البيانكونيري خامس فريق يصل إلى الـ 250، بعد كل من 408 ريال مدريد، 321 بايرن ميونخ، 288 برشلونة، 261 مانشستر يونايتد.

ووصل يوفنتوس إلى نهائي الكأس الأوروبية/دوري الأبطال للمرة التاسعة، فقط 3 أندية أكثر: ريال مدريد (14) وميلان (11) وبايرن ميونخ (10)، كما أن اليوفي لم يخسر في 15 مباراة أوروبية على أرضه ضد الأندية الفرنسية (ربح 12 وتعادل 3).

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ويحمل يانز ليمان الرقم القياسي لأطول فترة دون تلقي أهداف في تاريخ دوري الأبطال بـ(853 دقيقة)، ثم أتى ثانيًا (737) كيلور نافاس، ثم (658) فان دير سار، ثم (623) ديدا، ثم (600) بوفون، علاوة على أن بوفون يملك أفضل نسبة تصدي للتسديدات بين من لعب +2 مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (تصدى لـ20 من 22 تسديدة) بنسبة 91%.

كما وصل ماسيميليانو أليجري إلى النهائي في 5 من البطولات الـ6 التي خاضها كمدرب ليوفنتوس: ( 3 من 3 في كأس إيطاليا - 2 من 3 في دوري الأبطال)، ووصل داني ألفيس إلى نهائي دوري الأبطال/الدوري الأوروبي في 6 من مواسمه الـ12 الأخيرة: ( 2005/06 - 2006/07 - 2008/09 - 2010/11 - 2014/15 - 2016/17 ).

من جانبه تجاوز توني كروس (35 مباراة) سامي خضيرة (34) ليصبح أكثر لاعب ألماني مشاركة مع ريال مدريد في دوري الأبطال، ثم جاء ثالثًا (31) مسعود أوزيل، ثم (14) بودو إجنر، ثم (4) كريستوف ميتزلدر، كما أصبح إيسكو هو أول لاعب يسجل ضد أتلتيكو مدريد في مباراة إقصائية في دوري الأبطال على الفيسنتي كالديرون منذ كاكا في 2014.

وتلقى ريال مدريد هدفين في أول 16 دقيقة من زمن مباراة في دوري الأبطال للمرة الأولى، رقمه السابق كان 22 دقيقة (ضد روما في 2004)، كما أصبح الملكي ثاني فريق من الدوريات الـ5 الكبرى يسجل في 61 مباراة تنافسية متتالية، بعد بايرن ميونخ (مارس 2013/أبريل 2014)، علاوة على أن المرينيجي أول فريق يقصي نفس الخصم (أتلتيكو مدريد) في 4 سنوات متتالية في تاريخ البطولات الأوروبية.

وعزز ريال مدريد من رقمه كأكثر الأندية وصولاً إلى نهائي الكأس الأوروبية/دوري الأبطال في(15) مرة، ثم (11) ميلان، ثم (10) بايرن ميونخ، ثم (9) يوفنتوس، ثم (8) برشلونة، ثم (7) بنفيكا / ليفربول، وتجاوز المرينيجي (19) برشلونة (18) ليصبح أكثر فريق وصولاً إلى نهائي البطولات الأوروبية، كما تأهل الفريق الملكي إلى نهائي الكأس الأوروبية/دوري الأبطال في عامين متتاليين للمرة الأولى منذ 1956-1960 (5 مرات متتالية).

كما أصبح ريال مدريد هو أول حامل لقب يصل إلى نهائي دوري الأبطال في الموسم الذي يليه منذ مان يونايتد في 2009 (خسر 2-0 من برشلونة بالنهائي)، كما أن الملكي هو سابع فريق يصل إلى نهائي دوري الأبطال في موسمين متتاليين، بعد ميلان وأياكس ويوفنتوس وفالنسيا ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

وفاز ريال مدريد مرة واحدة فقط من آخر 7 مباريات أوروبية ضد يوفنتوس (تعادل 2 وخسر 4)، كما أن الملكي لم يخسر النهائي في عهد دوري الأبطال (فاز الـ5 السابقة)، بينما يوفنتوس خسر في آخر 4 نهائيات (لقبه الأخير في 1996)، وتواجها يوفنتوس وريال مدريد في 18 مباراة تنافسية، كل فريق فاز 8 (تعادلا مرتين)، كما أن البيانكونيري تأهل في 4 من 5 مواجهات إقصائية في دوري الأبطال ضد ريال مدريد، فوز الريال الوحيد جاء في نهائي 1998 في أمستردام.