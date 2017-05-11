إحالة القاضي المتهم بقتل مُجند في مدينة نصر للجنايات

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم الخميس، إحالة القاضي المتهم بقتل مُجند بمدينة نصر لمحكمة الجنايات.

كانت أمرت النيابة العامة بالتحفظ على القاضي "حسام ف. ج"، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وكذلك سلاحه و6 طلقات 9 مم.

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث أشارت إلى أن سوء ظن القاضي حول وجود خطيبة المجند في مدخل العقار سبب المشاجرة التي انتهت بالجريمة، وأشارت إلى أن خطيبة المجند بوسي م. (17 سنة)، وأثناء نزولها من مقر شركة بأحد طوابق العقار، يمتلكها شقيق قيادة أمنية ومرتبط بسيدة فلسطينية الجنسية، وقعت مشادة كلامية بين القاضي وخطيبة المجني عليه بسبب إصراره على معرفة سبب تواجدها بالعقار.

وأشارت المصادر أن القاضي اعتقد أن الفلسطينية لها علاقة بجماعة الإخوان منذ اعتصام رابعة وذلك بسبب تردد بعض عناصر الجماعة على العقار أثناء الاعتصام نظراً لوجود العقار في محيط شارع متفرع من شارع البطراوي القريب من ميدان رابعة العدوية.