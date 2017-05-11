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"العصار" يفتتح معرضًا للمنتجات المنزلية والكهربائية بنقابة الصحفيين

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اللواء محمد العصار يفتتح معرضًا للمنتجات المنزلية والكهربائية بنقابة الصحفيين (1)اللواء محمد العصار يفتتح معرضًا للمنتجات المنزلية والكهربائية بنقابة الصحفيين (1)

اللواء محمد العصار يفتتح معرضًا للمنتجات المنزلية والكهربائية بنقابة الصحفيين (2)اللواء محمد العصار يفتتح معرضًا للمنتجات المنزلية والكهربائية بنقابة الصحفيين (2)

اللواء محمد العصار يفتتح معرضًا للمنتجات المنزلية والكهربائية بنقابة الصحفيين (3)اللواء محمد العصار يفتتح معرضًا للمنتجات المنزلية والكهربائية بنقابة الصحفيين (3)

كتبت- هاجر حسني:

افتتح اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الخميس، معرضًا للمنتجات المنزلية والكهربائية بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، معربًا عن تقديره لدور الصحفيين في تشكيل الوعي والإدراك للرأي العام.

وقال العصار، في تصريحات للصحفيين خلال الافتتاح: "أتمنى أن تكونوا راضيين عن المنتجات"، لافتًا إلى أن سياسة الوزارة تتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة في المقام الأول بصناعة تعود على الوطن بالخير، لأن الإنتاج الحربى جزء من الصناعة الوطنية.

وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الإنتاج الحربي شهد قفزة هائلة منذ أن تولى الوزير محمد العصار، وهو رجل يعمل على مدار الساعة ولا يألو جهدًا من أجل العمل.

وأضاف سلامة أن هناك تعاون بين الوزارة مع النقابة بأشكال متعددة في كافة المجالات سيتم الإعلان عنها قريبًا سواء في مسألة الكمبيوتر واللاب توب أو في مسألة التدريب.

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