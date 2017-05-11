تنفيذ سيناريو تدريبي لحريق "وهمي" بمجلس مدينة القصير

البحر الأحمر - أحمد عوض :

شهد مجلس مدينة القصير، اليوم الخميس، بحضور اللواء يوسف الشاهد رئيس المدينة، تنفيذ سيناريو وهمي لحريق بأحد أدوار مجلس المدينة، والذي نفّذته إدارة الأزمات.

بدأ تنفيذ السيناريو بالإشعال في كمية من الأخشاب داخل برميل في الطابق الثاني الواقعة بين المبنيين القديم والجديد بمجلس المدينة، وانتشار الدخان في المبنى بصورة سريعة، وعقب هذا أطلقت صافرات الإنذار لخروج الموظفين من المكاتب الإدارية الخاصة بهم للتوجه في نقط التجمع الآمنة أمام المجلس.

وفي الوقت ذاته، أبلغت غرفة عمليات مجلس المدينة الحماية المدنية وغرفة عمليات الإسعاف ووحدة المرور، وجرى وصولهم في وقت قياسي، وتعاملت فرق الإنقاذ بالحماية المدنية والإسعاف والمرور مع الحدث بإخراج العالقين داخل المبنى والسيطرة على الحريق.

وحسب السيناريو، تعرّض 66 شخصًا للاختناق نتيجة الدخان الكثيف، وأصيب أحد الموظفين في نقطة التجمع بالإغماء، وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقى العلاج وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق.