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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (1)محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (1)

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (2)محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (2)

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (3)محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (3)

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (4)محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (4)

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (5)محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (5)

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيكمحافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (7)محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (7)

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (8)محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (8)

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (9)محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (9)

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (10)محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (10)

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (11)محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (11)

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (12)محافظ الوادي الجديد يستقبل سفيرة التشيك (12)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، فيرونيكا كوخينيوفا، سفيرة دولة التشيك بالقاهرة، وميشيلا أندروسوفا، المستشار التجاري لسفارة التشيك.

وتزور السفيرة والوفد المرافق لها، المحافظة، لمتابعة مشروعات جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة، التي تلقت 250 ألف جنيه منحة من سفارة التشيك، لتوفير جهاز طبي (الإيكوا) بالجمعية، وكذلك دعم مشروع تدريب الحرف اليدوية والبيئية بعدد 600 ألف "كرونة" أرابيسك.

واعرب المحافظ عن شكره لدولة التشيك، لدعمها لإحدى جمعيات المحافظة، داعيا السفارة إلى المشاركة في ترويج وتسويق منتجات الحرف البيئية واليدوية، وكذلك التسويق السياحي للمحافظة، ودعم أواصر التعاون في شتى المجالات.

وأهدى المحافظ، السفيرة، درع المحافظة، نظرًا لما تقدمه من خدمات لأبناء الوادي الجديد، ورافق وفد الزيارة، لتفقد المعرض الدائم للحرف البيئية واليدوية بديوان عام المحافظة.

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