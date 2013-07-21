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صحيفة: نابولي يتوصل لاتفاق مع حارس ليفربول رينا

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صحيفة: نابولي يتوصل لاتفاق مع حارس ليفربول رينا صحيفة: نابولي يتوصل لاتفاق مع حارس ليفربول رينا

(إفي) - أكدت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الأحد أن الإسباني بيبي رينا سيكون الحارس الجديد لنابولي الموسم المقبل.

وتحت عنوان "نابولي-رينا. حقيقة"، أوضحت الصحيفة أن الحارس سينتقل لنابولي معارا من ليفربول الإنجليزي، وسيخضع للفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة.

وقبل صدور إعلان رسمي، أشارت الصحيفة إلى أنه تم أمس الانتهاء من التفاصيل الأخيرة في الصفقة التي تمت بحضور وكيل اللاعب، مانويل جارثيا كيلون.

وكان نابولي الذي يتولى تدريبه الإسباني رافائيل بنيتيز، قد ابدى اهتمامه بالبرازيلي جوليو سيزار، لكن لم يتم التوصل لاتفاق، فقرر التعاقد مع الحارس الإسباني.

وستسمح هذه الصفقة برحيل حارس نابولي، مورجان دي سانكتيس، إلى روما.

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