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رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: أبواق تهاجمنا لإثارة الشارع ضدنا

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رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: أبواق تهاجمنا لإثارة الشارع ضدنا رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: أبواق تهاجمنا لإثارة الشارع ضدنا

التحرير

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قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشاركة علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلمانى في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة الثالثة عشر بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة يومي 12 و13 مايو الجارى بالعاصمة الإيطالية روما هو «أبلغ رد على المحرضين ضد البرلمان».

وأضاف في بيان، اليوم، الخميس، أن بعد استكمال جميع مؤسساتها وقدرتها على رسم مكانة جديدة لها على الخريطة السياسية الدولية، تواجه مخططات فاشلة وأبواق تتحدث عن البرلمان بهدف إثارة الشارع المصري ضده.

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وأوضح أن المواطن المصري أصبح يعي جيدا أن استهداف السلطة التشريعية هدفه عرقلة التنمية وعدم إقرار القوانين التي تصب بالأساس في صالحه، وفي صالح الاستثمار ودفع عجلة التنمية، من أجل بناء مستقبل أفضل للمواطن وللأجيال القادمة.

وأشار إلى أن القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات بالجمعية تناقش موضوع رئيسي بعنوان «التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية»، على أن يصدر عنها بيان ختامي، فيما يعقبها اجتماعات لمكتب الجمعية الذي يضم كل من رئيسا البرلمان الإيطالي (مجلسي النواب والشيوخ) والبرلمان الأوروبي من الشمال، ورئيس البرلمان المصري ورئيس البرلمان التركي من الجنوب، كما سيعقد المكتب الموسع للجمعية اجتماع أيضا، بمشاركة البرلمانات الأربعة المشار إليها إضافة إلى رؤساء اللجان النوعية بالجمعية.

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التحرير

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