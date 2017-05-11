محافظ الدقهلية: نجاح حملة القضاء على الأمراض المتوطنة بين طلاب المدارس

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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، نجاح الحملة القومية للحد من انتشار الأمراض المتوطنة بين تلاميذ المدارس بنطاق المحافظة.

وأضاف الشعراوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحملة التي شنتها مديرية الصحة بالدقهلية بإشراف الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة، أسفرت عن تحقيق المستهدف من الحملة وتحقيقها نسبه نجاح 100% .

وأشار محافظ الدقهلية، أن التقرير الذى عرضه وكيل وزارة الصحة يوضح أن الحملة استهدفت 2411 طالب وطالبه منهم 1169 طالب و1242 طالبه بــ192 مدرسة على مستوى المحافظة بمشاركه 33 فرقة طبية من قطاع الصحة وتم خلال الحملة تجريع التلاميذ بالمدارس التي شملتها الحملة 10040 اقراص "البندازول" بالفم باعتبارها اقراص آمنه وفعاله في خفض معدلات انتشار الديدان المعوية بين المصابين والتي تصيب التلاميذ بالنزلات المعوية وسوء التغذية وامراض التقزم.

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ووجه الشعراوي، بضرورة التنسيق التام بين قطاع الصحة والتربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء للعمل على توفير كافه ما يلزم لإنجاح الحملة للقضاء على الديدان المعوية للوقاية من الامراض وحرصا على صحه وحياه براعم المستقبل

وأكد المحافظ دعمه المستمر لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة من خلال المنشآت الطبية التابعة لقطاع الشئون الصحية اومن خلال الحملات النوعية والقوافل العلاجية بالمحافظة ووصول أفضل خدمة لجميع مواطني محافظة الدقهلية.