قناة السويس: سنقاضي من روج لـ«قصة المارلبورو»

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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتعرض طاقم سفينة أجنبية لمضايقات من أحد مرشدي هيئة قناة السويس، وفرض إتاوة على السفينة "خراطيش سجائر مارلبورو" خلال عبورها من القناة، تواصل المركز مع الهيئة، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الهيئة، أنها خاطبت التوكيل الملاحي للسفينة المعنية للاستفسار عن حقيقة ما يُثار، وأكد التوكيل الملاحي رسمياً أنه لم يصله شكوى من السفينة المعنية وعدم حدوث الواقعة المُشار إليها، وأن السفينة عبرت بأمان تام القناة دون أية ملاحظات أو شكاوى رسمية من السفينة ضد أي من العاملين بالهيئة، ووجه التوكيل الملاحي الشكر- في خطاب رسمي- للهيئة وقادتها، متمنيين لإدارة الهيئة دوام النجاح.

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وأوضحت الهيئة، أنه من المتبع عند حدوث مخالفات أثناء عبور أي سفينة بالقناة فإن ربان السفينة أو التوكيل الملاحي التابعة له السفينة يقدم شكوى رسمية إلى رئاسة الهيئة، التي تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة الشكوى من عدمها.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أخباراً كاذبة ومضللة تنال من سمعة قناة السويس، للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلاً، وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الإبلاغ عنها من خلال إدارة التحركات بالهيئة على الفاكس (0643392833) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء (16528).