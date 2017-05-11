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صور| مميش ووزير النقل يتفقدان الأرصفة البحرية بميناء بورسعيد

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تفقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ووزير النقل، الدكتور هشام عرفات، اليوم الخميس، ‏أرصفة ميناء شرق بورسعيد، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للوقوف على نسبة العمل في ‏المشروع.‏

أشاد مميش بحجم الإنجازات في العمل في مشروع أرصفة الميناء، مؤكدا أن ‏العمل هناك يجري على قدم وساق للانتهاء منه فى الوقت المحدد له في نهاية عام 2017.‏

كان مميش أعلن عن أن أعمال تطوير الميناء شملت إنشاء الأرصفة البحرية بطول 5 كيلومترات ‏بواقع 3 كيلومترات أرصفة بالشرق، و2 كيلومتر بالغرب، موضحا: "بعد الانتهاء من أعمال إنشاء الأرصفة ستتولى هيئة قناة السويس أعمال التكريك بجانب الأرصفة وتعميقها ‏لتصل إلى 18 مترا".‏

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وذكر رئيس الهيئة: "ميناء شرق بورسعيد سوف يدفع البلاد لنقلة سياسية واقتصادية عظيمة، ويحول ‏المنطقة لمركز لوجستي عالمي، نظرا لموقع ميناء شرق بورسعيد المتميز"‏.

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