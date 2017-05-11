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مصر تسلم الصومال 9 أطنان مساعدات غذائية وطبية لمتضرري «الجفاف»

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مصر تسلم الصومال 9 أطنان مساعدات غذائية وطبية لمتضرري «الجفاف» مصر تسلم الصومال 9 أطنان مساعدات غذائية وطبية لمتضرري «الجفاف»

التحرير

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قال سفير لدى الصومال وليد إسماعيل، إن السفارة سلمت الصومالية منحة مساعدات غذائية وطبية مقدمة من الحكومة المصرية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، التي أوصلت شحنة المساعدات جوا عن طريق طائرة شحن عسكرية، بهدف إغاثة الشعب الصومالي من أزمة الجفاف.

وأضاف إسماعيل، في بيان اليوم: "شملت المساعدات 750 كرتونة مواد غذائية، و3 بالات أدوية ومستلزمات طبية بحمولة 9 أطنان، موضحا أنه تمت مراسم التسليم بمطار أدم عبد الله (مقديشيو الدولي)، بحضور كبار المسؤولين بالحكومة الصومالية، على رأسهم وزيرة الصحة الصومالية، وقائد القوات المسلحة الصومالية، ورئيس المخابرات الحربية، وممثل عن رئيس الصومال، وممثلو وسائل الإعلام الصومالية.

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وأكد السفير المصري أن المساعدات الغذائية والطبية تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين، وضمن خطة الحكومة المصرية لمساعدة الشعب الصومالي حتى يتخطى محنة الجفاف التي تضرب الصومال منذ مطلع العام الحالي، مشيرا إلى أنه سيتلوها مساعدات أخرى غذائية وطبية الأسبوع المقبل.

من جانبها، أعربت وزيرة الصحة الصومالية الدكتورة فوزية نور، عن امتنانها للحكومة المصرية، مؤكدة أهمية المساعدات المصرية للمساهمة في إنقاذ الشعب الصومالي.

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التحرير

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