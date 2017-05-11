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فيديو| «الري»: المنوفية أكثر المحافظات تعديًا على نهر النيل

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فيديو| «الري»: المنوفية أكثر المحافظات تعديًا على نهر النيل فيديو| «الري»: المنوفية أكثر المحافظات تعديًا على نهر النيل

التحرير

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قال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري والموارد المائية، إن محافظة المنوفية من أكثر المحافظات تعديًا على نهر النيل، مضيفًا أن محافظات الصعيد لا تمثل سوى 20% من نسبة التعدي على مياه النيل، بحوالي 10 آلاف حالة.

وأوضح عز، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أنه تمت إزالة نحو 23 ألفا، من 50 ألف حالة تعد على نهر النيل.

وأضاف أن هناك 28 ألفا و400 حالة تعد على النيل يصعب إزالتها تمامًا، لأنها عبارة عن تجمعات سكنية وخدمات من مرافق ووحدات محلية وأصبحت قرى مجمعة، لأن أغلبهم واقعون في المنطقة المحظورة من النيل، ونحن بحاجة إلى وزارة الإسكان لإزالتهم.

وتابع: «منذ بداية الحملة على إزالة التعديات في 5 يناير 2015، وحتى الآن، حدث أكثر من 25 ألفا و200 حالة تعد جديدة على نهر النيل، والكشف عنها ظاهرة صحية كويسة، يؤكد أن فيه ناس شغالة في الوزارة، وأي تعد بيتم رصده ويحرر عنه محضر مخالفة وقرار إزالة».

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التحرير

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