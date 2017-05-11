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وزير التعليم: استحداث نظام مثل «أوبر» يتيح للطالب اختيار معلمه

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وزير التعليم: استحداث نظام مثل «أوبر» يتيح للطالب اختيار معلمه وزير التعليم: استحداث نظام مثل «أوبر» يتيح للطالب اختيار معلمه

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، إن الوزارة تخطط لإتاحة بنوك أسئلة إلكترونية، وبرنامج "اسأل مدرس"، وهو برنامج إلكتروني شبيه بخدمة "أوبر"، حيث يظهر للمستخدم عدد من المعلمين، ويختار من بينهم الطالب المعلم الذي يمكنه طرح أى استفسار عليه للاستفادة. 

وأضاف شوقي، خلال ورشة عمل حول أنشطة وخدمات بنك المعرفة بحضور شباب "تحيا " والبرنامج الرئاسي، أن الوزارة تسعى لإضافة كل ما من شأنه أن يفيد الطالب والباحث على بنك المعرفة؛ لتقديم أفضل خدمة تعليمية بشكل مجاني، موضحًا أن الوزارة تسعى حاليا إلى توفير الكتب الخارجية بصيغة "ديجيتال" على بنك المعرفة.

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وأشار شوقي إلى أنه سيتم الاعتماد على عدد كبير من الدفعة الأولى من برنامج "المعلمون أولا"، على كيفية استخدام بنك المعرفة في العملية التعليمية، وآلية ربطه بالمناهج الدراسية.

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التحرير

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