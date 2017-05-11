الموافقة على إنشاء كلية طب الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

وافقت لجنة قطاع التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، على المقترح الخاص بإنشاء كلية طب الأقصر، بناء على تقرير اللجنة التي زارت الأقصر الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور منصور كباش، أمين عام اللجنة.

وأعلن الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النوابن المضي قدما في إنهاء إجراءات بدء الدراسة في الكلية، التي كانت حلما يراود أهالي الأقصر، حيث تعمل على دعم المستشفيات بأساتذة وأطباء، والحد من عجز الأطباء بمستشفيات الأقصر.

كانت اللجنة قد زارت المقر المخصص للكلية بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، حيث أعلن محافظ الأقصر محمد بدر، بدء إجراءات إنشاء كلية الطب بالمحافظة، والتي ستساهم في تطوير القطاع الطبي، وتخفيف معاناة المرضى.