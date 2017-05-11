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وزير التعليم العالي: 45% من البعثات العلمية بالخارج ترفض العودة لمصر

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وزير التعليم العالي: 45% من البعثات العلمية بالخارج ترفض العودة لمصر وزير التعليم العالي: 45% من البعثات العلمية بالخارج ترفض العودة لمصر

مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالى فى المؤتمر الصحفى بجامعة كفر ا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن رفض 45 % من الباحثين بالبعثات العلمية الخارجية، العودة مرة أخرى إلى ، لضعف الإمكانيات، وعدم قدرتهم على تطبيق ما تعلموه في الخارج، ما يعد عقبة كبيرة تواجه الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الوزير بجامعة كفر الشيخ، عقب افتتاحه كلية الألسن بالجامعة، بحضور محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، والدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وأكد عبد الغفار أن زيارته لجامعة كفر الشيخ، جاءت تمهيدًا لزيارة الرئيس عبد الفتاح ، لافتتاح مستشفى كفر الشيخ الجامعي، ضمن برنامج زيارته للمحافظة، خلال الفترة المقبلة، إضافة للاستماع لاقتراحات تعديلات قانون تنظيم الجامعات، وفقًا للمتغيرات الحديثة.

وأعلن احتضان جامعة كفر الشيخ، لـ47 ألف طالب وطالبة، وأن مستشفيات الجامعية تقدم 60 % من إجمالي الخدمة الطبية للمواطنين، و75% من إجمالي العمليات الجراحية، وأن التوسعات التي تجرى بالجامعة، تأتي في سياق تخفيف الضغط على الجامعات الأخرى.

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مصراوي Masrawy

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