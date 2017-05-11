بالصور.. الانتهاء من مراجعة 186 ألف طلب لاستخراج "كروت ذكية" لفلاحي المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن المهندس أحمد حسين، مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الكروت الذكية للفلاحين، والتي تهدف لحصر وميكنة الحيازات الزراعية.

وأضاف "حسين" في تصريحات صحفية، أنهم انتهوا من مراجعة 186 ألف و238 استمارة كمرحلة أولى، سُلمت في أماكن التسليم المخصصة لذلك بالقاهرة بالاشتراك مع الشركة المشرفة على المشروع.

وأكد "حسين" مراجعة 61 ألف و431 استمارة رقم القومي كمرحلة ثانية، وسُلمت بالأماكن المخصصة لذلك بالقاهرة.