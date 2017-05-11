رئيس الوزراء يلتقي وزير الدفاع البريطاني على هامش مؤتمر دعم "الصومال"

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني على هامش فعاليات مؤتمر لندن حول دعم الصومال.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن "فالون" أشاد بالعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها المجال العسكري والأمني.

وأكد البيان أن اللقاء تطرق إلى جانب التنسيق في مختلف القضايا وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب، إدراكًا من البلدين لضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الظاهرة.

وشارك المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، في مؤتمر لندن حول الصومال الذي عقد ظهر الخميس تحت عنوان " دعم الأمن القومي الصومالي".

وأكد إسماعيل، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى، حرص مصر على دعم أشقائها وتعزيز أطر التعاون الثنائي معهم في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والتنموية.​